Реинтеграция Донбасса: комитет по нацбезопасности продолжит работу над законопроектом с 13 ноября

09.11.2017, 16:51

Следующее заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором будет рассматриваться законопроект о реинтеграции Донбасса, состоится в понедельник, 13 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Как предполагалось ранее, заседание должно было состояться в пятницу, 10 ноября.

6 ноября секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник не исключил, что рассмотрение поправок к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса продлится до двух недель.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что сделает все, чтобы организовать рассмотрение поправок на этой неделе с тем, чтобы документ рассматривался в парламенте уже во вторник, 14 ноября.

6 октября Верховная Рада 233 голосами "за" приняла в первом чтении президентский законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (No7163).

Ко второму чтению, по словам Пашинского, было подано почти 800 поправок.

Среди прочих, была подана поправка о расторжении дипломатических отношений с Россией в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года датой начала агрессии России против Украины.

Также рабочая группа предлагает изменить название законопроекта на следующее: "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины". Об этом сообщает УНИАН.