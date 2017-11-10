Судебная реформа: Порошенко намерен подписать изменения в кодексы

10.11.2017, 16:27

Президент Петр Порошенко не исключает, что завтра подпишет изменения в кодексы в связи с судебной реформой. Об этом он сообщил, выступая на форуме представителей местных общин от Блока Петра Порошенко.

"Надеюсь что в ближайшее время, не исключено что завтра, будут кодексы подписаны", - сказал он.

Он также отметил, что принятые ранее изменения в Конституцию и "конкурсы которые были проведены в полном соответствии со всеми международными требованиями", позволят в ближайшее время сформировать новый Верховный суд.

8 ноября генпрокурор Юрий Луценко просил Порошенко не подписывать изменения в кодексы, принятые в связи с судебной реформой.

3 октября сообщалось, что Рада внесла в ряд кодексов изменения, необходимые для запуска судебной реформы. За проект изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства, другие законы No6232 в целом проголосовали 234 депутата. Рассматривать документ во втором чтении нардепы начали 7 сентября 2017 года. Всего к проекту было подано 4383 поправки.

20 июня 2017 года Рада приняла проект изменений в кодексы и другие законы в рамках судебной реформы в первом чтении. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.