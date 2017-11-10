Число пересекающих админграницу с оккупированным Крымом снизилось

10.11.2017, 16:42

В прошлом месяце административную границу с оккупированным Россией Крымом пересекли 220,9 тысяч человек, что на 9,5% меньше, чем в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Ведомство отмечает, что эти показатели ниже показателей за сентябрь на 9,5%.

Также сказано, что больше всего людей пересекли админграницу с оккупированным полуостровом через КПВВ Чонгар - 105,3 тысяч человек. Далее следую по количеству въезда-выезда контрольные пункты Каланчак (101,5 тыс.) и Чаплинка (14,1 тыс.).

7 ноября в Минсоцполитики сообщили, что в Украине зарегистрировано более 1,2 миллиона семей вынужденно перемещенных из временно оккупированного Россией Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса.

8 ноября на КПВВ Чаплынка в районе Армянска при переходе админграницы с Крымом российские пограничники задержал жен фигурантов сфабрикованного оккупантами дела Хизб ут-Тахрир.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.

Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.