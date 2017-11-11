Прокуратура открыла уголовное дело из-за обысков в Крыму

11.11.2017, 12:20

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по фактам незаконных обысков в домах крымских татар на временно оккупированном полуострове 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Крымская прокуратура приняла решение после рассмотрения обращения председателя правления общественной организации КрымSOS Тамилы Ташевой.

В прокуратуре напомнили, что 8 ноября силовики оккупантов провели незаконные обыски в домах жителей в городах Бахчисарай и Старый Крым, в селе Заречное, поселке Кировское: у Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алимдара) Белялова, Эльдара Кантемирова, Экрема Абдульватова и других "с применением к последним насилия сотрудниками незаконно созданных правоохранительных органов".

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия), за что грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

8 ноября 2017 года во временно оккупированном Крыму оккупанты незаконно провели ряд обысков у активистов в жилых домах. По словам местного жителя Старго Крыма Руслана Белялова, после обыска силовиков у него дома пропали $3 тыс и 60 тыс рублей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.