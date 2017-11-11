11.11.2017, 12:23

Судьи обновленного Верховного суда приняли присягу. В торжественной церемонии принесения присяги судьями принял участие президент Украины Петр Порошенко.

Он поздравил судей нового Верховного суда со вступлением в должности.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня, 11 ноября, чрезвычайно важный день - день рождения принципиально нового Верховного суда Украины. Он впервые был сформирован на основе конкурса, беспрецедентно открытого, уникального, прозрачного, транспарентного - и каждый из вас это знает - с высоким уровнем конкуренции, который проходил под очень пристальным наблюдением общественности, с пристальной проверкой кандидатов всеми антикоррупционными органами", - напомнил Порошенко.

Кроме того, в социальной сети Fаcebook президент добавил: "Состав Верховного Суда обновлен на 95% по сравнению с предыдущим, и каждый четвертый его судья - адвокат или ученый. Они получат шанс построить новую систему правосудия - руководствуясь украинскими законами и европейскими стандартами и ценностями".

30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Из 120 кандидатов, прошедших конкурсное оценивание в Высшей квалификационной комиссии, 30 получили негативное заключение Общественного совета добропорядочности при ВККСУ.

По состоянию на 9 ноября Высший совет правосудия принял решение внести президенту представление о назначении 114 кандидатов на должности судей Верховного суда. Об этом сообщает УНИАН.