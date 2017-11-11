Геращенко: На оккупированном Донбассе в заложниках удерживают 152 украинца

11.11.2017, 12:34

Уже больше года процесс освобождения заложников из оккупированного Донбасса заблокирован.

Об этом в интервью "5 каналу" заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, сейчас на оккупированных территориях удерживают 152 военных и гражданских украинцев.

"Мы предложили еще несколько месяцев назад, украинская сторона, наше предложение, что мы готовы передать другой стороне 313 лиц, совершивших преступления, или по которым еще идет судебный процесс, и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования ради освобождения тех 88 заложников, которых из списка "152" подтвердила другая сторона. Но нет ответа по этому вопросу", - отметила Геращенко.

В начале ноября в СБУ сообщили, что в заложниках боевиков на Донбассе находятся 155 граждан Украины, еще 403 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНИАН