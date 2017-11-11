Свекровь главы НАПК обратилась в полицию из-за визита детектива

11.11.2017, 12:43

Свекровь главы Нацагенстсва по предотвращению коррупции обратилась в полицию с заявлением о превышении служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа и незаконном проникновении в жилье.

Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак на странице в Facebook.

Корчак утверждает, что детектив НАБУ нарушил порядок сообщения о следственном действии и вручения повестки, нарушил права свидетеля и порядок проведения допроса.

"Детектив НАБУ сообщил только о том, что ему необходимо задать несколько вопросов. Никаких повесток Надежде Ивановне не вручалось. При выходе из квартиры он оставил какой-то документ на столе, уже потом показывая на камеру, что это была повестка. Как получается из ее сути, подписи свекрови о получении такой повестки на ней отсутствуют", - заявила Корчак.

Глава НАПК утверждает, что детектив "махнул документом, похожим на удостоверение", начал заполнять заранее подготовленный протокол допроса и не давал его прочитать. Свекровь решила, что это мошенник и позвонила сыну. Он вызвал полицию, а женщина закрыла детектива, чтобы тот не сбежал до приезда правоохранителей.

Корчак отметила, что ее свекровь госпитализировали.

Вечером в пятницу, 10 ноября, НАБУ сообщило, что свекровь главы НАПК заперла у себя в квартире детектива, который прибыл вручить ей повестку с вызовом на допрос. Она якобы изъявила желание, чтобы ее опросили на месте и пригласила детектива зайти в квартиру. Но после допроса позвонила сыну и после переговоров отказалась подписать протокол. Закрыв вверь изнутри, спрятала ключ и детектив не смог выйти.

Допрос связан с расследованием НАБУ, которое начато 5 октября и касается новой машины Skoda Octavia A7, которая вероятно принадлежит Наталье Корчак, но не указано в электронной декларации чиновницы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.