Обвинительный акт Насирову направили в суд

11.11.2017, 13:11

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт по поводу председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента погашения долга ДФС.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. В сообщении отмечается, что досудебное расследование в этом производстве завершено 28 июля 2017. Подозреваемые и их защитники ознакамливались с материалами расследования более трех месяцев.

"В случае признания виновности обвиняемых в суде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщают в НАБУ.

10 ноября САП утвердила обвинительный акт в уголовномпроизводстве по подозрению председателя Государственнойфискальнойслужбы Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС,которыйвручен подозреваемым и их защитникам.

28 июля Насирову вручили окончательное подозрение после завершения расследования следователями Национального антикоррупционного бюро.

Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него НАБУ и САП. Об этом сообщает Сегодня.ua.