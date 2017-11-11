Яценюк: Народный фронт пойдет на следующие президентские выборы

11.11.2017, 13:20

Партия Народный фронт будет участвовать в следующих президентских выборах. Об этом заявил в своем выступлении на съезде Народного фронта лидер партии Арсений Яценюк.

Яценюк также отметил, что во время политического кризиса 2016 года ожидал поддержки президента, но не получил ее.

Сегодня, 11 ноября, в Киеве начался съезда Народного фронта, в котором также принимают участие секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и народные депутаты. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.