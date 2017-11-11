Порошенко намерен внести на рассмотрение Рады проект закона о военном суде

11.11.2017, 13:38

Президент Украины Петр Порошенко намерен вместе с законопроектом об антикоррупционном суде внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о военном суде.

Об этом глава государства заявил на торжественной церемонии принесения присяги судьями Верховного суда.

"На очереди принятие еще ряда законов об изменениях в системе правосудия, включая закон об антикоррупционном суде. Я подчеркнул, что жду от Верховной Рады представление проекта, на базе которого я внесу свои предложения в Верховную Раду и определю их как неотложные", - сказал он.

"Хочу сказать, что одновременно с проектом по антикоррупционному суду я планирую внести проект закона о военном суде. Мы ждем новых законов об адвокатуре, о правовом образовании и т.д.", - добавил Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.