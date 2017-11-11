Проверки столичных маршруток: нашли первые нарушения

11.11.2017, 13:42

За два дня департамент транспортной инфраструктуры Киевской горадминистрации проверил маршрутные такси, которые ездят по 11 маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В маршрутке по маршруту No201 техническое задание не соответствовало заявленному в конкурсе, а в маршруте No459 количество машин не соответствовало договору.

"Такие нарушения являются основаниями для расторжения договоров с этими перевозчиками. Во время рейда поймали нелегального перевозчика на маршруте No501, который приказом департамента уже закрыт. В результате были наложены штрафные санкции на водителя", - говорится в сообщении.

Внеплановые проверки будут длиться еще две недели. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.