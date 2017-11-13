Украинцы получили награду Стэнфордского университета за внедрение "зеленых технологий"

13.11.2017, 15:22

После того, как братья потеряли престижную работу, они помогали родителям строить дом, внедряя там зеленые технологии

Украинцы получили награду Стэндфордского университета за внедрение "зеленых технологий"

Двое братьев получили престижную награду в 100 тысяч долларов, которую может получить только один номинант со всего мира. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Победителями 2017 года стали двое украинцев - Роман и Андрей Зинченко. После того, как братья потеряли престижную работу, у них появилось много времени, и они помогали родителям строить дом, внедряя там зеленые технологии. А потом решили, что об этом должен узнать мир.

Братья создали общественную организацию, которая находит спонсоров для нестандартных решений в энергетике будущего. Об этом сообщает УНИАН.