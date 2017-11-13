"Антонов" принял участие в международном салоне Dubai Air Show

13.11.2017, 15:43

12 ноября 2017 начал работу международный салон Dubai Air Show.

На выставке представлен прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 - самолет- демонстратор Ан-132D и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70. Ан-132D принял участие в программе демонстрационных полетов, сообщили на предприятии. Видео демонстрационного полета самолета Ан-132D госконцерн "Антонов" обнародовал на своей странице в Facebook.

"Программа Ан-132 ГП "Антонов" представляет вместе с партнерами из Королевства Саудовской Аравии. В первый день выставки Ан-132D посетили многочисленные делегации из КСА, в том числе: заместитель министра обороны КСА, Президент компании "Такния", делегация командования сухопутных сил КСА", - говорится в сообщении.

Ан-132 собирали с помощью ведущих авиационных компаний, в частности Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr и Hamilton Sundstrand.

"На стенде прошли переговоры по вопросам налаживания поставок, комплектующих для серийного производства Ан-132, разработки его новых модификаций, послепродажного сопровождения самолетов "Ан" в странах Ближнего Востока и Северной Африки", - также говорится в сообщении.

"Антонов" сейчас является единственным в Украине производителем транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. Самые узнаваемые разработки предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".