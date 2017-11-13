НАПК просит суд оштрафовать Сытника за отказ предоставить документы

13.11.2017, 16:07

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит суд оштрафовать директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника на сумму от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7- 4,3 тыс. гривен) за отказ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.

Решение о направлении соответствующего административного протокола в суд было принято на заседании в понедельник.

НАПК проверяет наличие конфликта интересов у Сытника. В частности проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.

Таким образом Сытник мог допустить реальный конфликт интересов и нарушить требования ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

В связи с этим НАПК направило в НАБУ запрос с просьбой предоставить документы, необходимые для проверки возможного конфликта интересов Сытника.

Однако письмом, которое было подписано Сытником, агентству было отказано в предоставлении запрашиваемой информации с объяснением, что директор НАБУ не видит возможности возникновения конфликта интересов в служебной деятельности.

В связи с этим НАПК составило административный протокол по ст. 188-46 КУПаП (невыполнение законных требований НАПК).

8 ноября НАБУ отрицало обвинение НАПК в конфликте интересов у директора бюро Артема Сытника.

Ранее Сытника вызвали в НАПК, чтобы он объяснил свой отказ предоставить документы о возможном конфликте интересов. Об этом сообщают "Українські Новини".