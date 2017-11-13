Рада может ввести еще один выходной в декабре

13.11.2017, 16:14

В четверг, 16 ноября в Верховной Раде Украины состоится голосование за законопроект об определении государственным праздником дня католического Рождества Христова 25 декабря.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий на согласительном совете.

"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем так же, как и 7 января. Поскольку в Украине много и греко-католиков, и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", - заявил Парубий.

Он отметил, что проект внес на рассмотрение глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение", - отмечает спикер. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".