Двух нардепов могут лишить депутатских мандатов

13.11.2017, 16:18

Спикер парламента Андрей Парубий сделал заявление, в котором сказал, что планирует поставить на голосование Верховной Рады вопрос о лишении мандатов депутата от партии "Самопомич" Елены Бабак и депутата от "Народного фронта" Вячеслава Константиновского.

Как сообщил глава Верховной Рады во время брифинга в понедельник, 13 ноября, соответствующее решение парламент может принять уже в ближайшее время.

"Заявления Бабак и Константиновского о лишении полномочий рассмотрены уже достаточно давно, и на сегодня нет никаких моментов, которые бы помешали не поставить этот вопрос на голосование", - сказал Парубий.

"Единственный момент, который мешал это сделать раньше, - нехватка времени. Возможно, в четверг я найду возможность поставить на повестку дня рассмотрение этого вопроса", - добавил спикер.

Напомним, ранее депутат Одесского городского совета, секретарь фракции "Самопоміч" Александр Борняков заявил о сложении полномочий в связи с поступлением в Колумбийский университет (Columbia University) в Нью-Йорке - для получения степени Магистра государственного управления. Об этом сообщают "Факты и комментарии".