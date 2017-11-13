Судьей КСУ по квоте Совета судей избран глава Апелляционного суда Запорожской области

Делегаты XIV внеочередного съезда Совета судей Украины избрали судью Конституционного суда по квоте Совета.
Им стал глава Апелляционного суда Запорожской области Виктор Городовенко.
Всего на съезде в Киеве в понедельник, 13 ноября, присутствуют 287 делегатов. Кандидатуру Городовенко поддержали 186 из них, голосование было тайным.
После оглашения результатов судья Городовенко поблагодарил делегатов за оказанное ему доверие и пообещал приложить все усилия для того чтобы оправдать его на должности судьи КСУ.
По мнению экспертов Центра политико-правовых реформ, вакантные должности судей Конституционного суда должны быть заполнены безотлагательно тремя субъектами формирования суда. По квоте Верховной Рады и президента Украины должны быть назначены по два судьи, по квоте Съезда судей - один судья КСУ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".