Судьей КСУ по квоте Совета судей избран глава Апелляционного суда Запорожской области

13.11.2017, 16:21

Делегаты XIV внеочередного съезда Совета судей Украины избрали судью Конституционного суда по квоте Совета.

Им стал глава Апелляционного суда Запорожской области Виктор Городовенко.

Всего на съезде в Киеве в понедельник, 13 ноября, присутствуют 287 делегатов. Кандидатуру Городовенко поддержали 186 из них, голосование было тайным.

После оглашения результатов судья Городовенко поблагодарил делегатов за оказанное ему доверие и пообещал приложить все усилия для того чтобы оправдать его на должности судьи КСУ.

По мнению экспертов Центра политико-правовых реформ, вакантные должности судей Конституционного суда должны быть заполнены безотлагательно тремя субъектами формирования суда. По квоте Верховной Рады и президента Украины должны быть назначены по два судьи, по квоте Съезда судей - один судья КСУ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".