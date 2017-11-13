ГПУ вызывает на допрос Януковича, Азарова, Арбузова и Ставицкого

13.11.2017, 16:27

Генеральная прокуратура вызывает на допрос беглого президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова и других бывших украинских чиновников или членов их семей. Повестки опубликованы на сайте ГПУ.

На допросы также вызывают сына Николая Азарова Александра, бывшего главу НБУ и экс-вице-премьера Сергея Арбузова, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, экс-глава Черкасской ОГА Сергей Тулуб, бывшего председателя правления НАК Нафтогаз Украины, ныне нардепа Евгения Бакулина и его дочь Светлану Бакулину.

Допросы запланированы на 17 ноября, и связаны они с уголовными производствами по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство).

22 мая 2017 года Генпрокуратура запросила у Печерского районного суда Киева разрешение на заочное осуждение Азарова. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.