13.11.2017, 16:30

В Киеве пройдут мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы, Дня памяти жертв голодоморов с 17 по 24 ноября 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По случаю Дня достоинства и свободы мероприятия продлятся с 17 по 24 ноября с 09:00 до 22:00 на Майдане Независимости и улице Крещатик, а также 21 ноября с 09:00 до 14:00 на Софийской и Михайловской площадях", - отметили в пресс-службе.

По случаю Дня памяти жертв голодоморов мероприятия продлятся с 25 по 26 ноября на Майдане Независимости и улице Крещатик.

Согласно распоряжению КГГА будет запрещено движение всех видов транспортных средств 21 ноября с 07:00 до 14:00 на Владимирском проезде.

"В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования. Также в местах проведения мероприятий запретят остановку и стоянку транспортных средств", - сказали в пресс-службе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.