Порошенко лишил глав местных госадминистраций статуса госслужащих

13.11.2017, 16:44

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы" (регистрационный номер 7126).

"13.11.2017 возвращен с подписью от президента", - говорится на сайте парламента в информации о состоянии прохождения документа.

9 ноября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы" (No7126), которым вывела должности председателей местных госадминистраций и их заместителей из категорий должностей госслужбы.

При рассмотрении законопроекта народный депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум выразила мнение, что этот закон противоречит, в частности, требованиям политической непредвзятости государственных служащих и невозможности высокой категории государственных служащих быть членами политических партий.

Вместе с тем, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что закон по отдельным вопросам прохождения госслужбы возвращает конституционные права президента, поскольку, согласно статье 188 Конституции, председатели местных госадминистраций назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению Кабмина.

По словам председателя фракции БПП, необходимость внесения изменений в законодательство возникла в связи с кризисной ситуацией в вопросе назначения председателей райгосадминистраций, поскольку законом о госслужбе предусмотрена сложная процедура отбора кандидатов на должности председателей РГА. Об этом сообщает УНИАН.