Экс-глава департамента НАПК заявила о коррумпированности агентства

14.11.2017, 16:06

Чиновница Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обвинила свое руководство в фальсификации проверок электронных деклараций госчиновника по указанию властей.

С такими обвинениями во вторник выступила руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина.

"Е-декларирование используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, расправы над неугодными и с целью личного обогащения председателя и членов НАПК", - сказала чиновница.

"Результаты проверок фальсифицируются так, как это нужно руководству НАПК", - уточнила Соломатина.

Она рассказала, что передавала в Генпрокуратуру пакет документов об этих нарушениях своего руководства. Однако ей эти документы "по непонятным причинам" вернули без рассмотрения.

После этого Анна Соломатина решила обратиться в НАБУ, а также к нескольким народным депутатам, в частности Мустафе Найему, который пригласил ее сделать публичное заявление.

Она решили уволиться из Нацагентства.

"НАПК не является самостоятельным органом, а полностью контролируется властью", - отметила Анна Соломатина и добавила, что ее "лично вызвали в администрацию президента" касательно предварительного проведения проверок электронных деклараций там.

В Администрации президента и в руководстве НАПК такие заявления пока не комментировали.

В то же время экс-заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, который также появился на брифинге, заявил, что Соломатина ненадлежащее выполняла свои обязанности и закрывала резонансные дела. Об этом сообщает BBC Украинская служба