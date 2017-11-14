Рада заменила в законе Великую отечественную войну на Вторую мировую

14.11.2017, 16:36

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (No5697).

Среди прочего, в тексте закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" слова и цифры "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", "Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией", "Великой Отечественной войны", "Великой Отечественной войны и войны с Японией", "Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией" заменяются словами "Второй мировой войны", а слова "Великой Отечественной войны" - словами "Второй мировой войны".

Известно, что термин "Великая Отечественная война" использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что граждане защищали Советский Союз как общее Отечество. Об этом сообщает УНИАН.