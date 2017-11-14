В НАБУ подтвердили расследование против чиновников НАПК

14.11.2017, 16:49

НАБУ начало досудебное расследование возможного получения взяток должностными лицами НАПК и других органов власти. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, служебным лицами других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц", - сообщили в НАБУ.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст. 28 ч.4 ст.368 УК. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 10 ноября.

Сегодня, 14 ноября, сотрудница Национального агентства по предотвращению коррупции обвинила главу агентства Наталию Корчак и других его членов в использовании системы электронного декларирования для "покрытия чиновников, лояльных к власти, расправы над неугодными и с целью личного обогащения". По словам чиновницы, она передала материалы в НАБУ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.