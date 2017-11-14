2018 год объявлен годом просветительского проекта "Я имею право!"

14.11.2017, 16:52

2018 год решением президента был объявлен годом реализации правопросветительского проекта "Я имею право". Как сообщает пресс-служба президента, Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Проект необходим, чтобы формировать правовую культуру и сознательность общества, повышать информированность граждан о механизмах защиты своих прав. Будет расширена существующая практика предоставления гражданам бесплатной правовой помощи.

По словам президента, программа "Я имею право!" охватит малообеспеченные слои населения.

"Это будет не просто правовая бесплатная помощь в судах, которая есть и сейчас. Это - бесплатные юридические консультации, на которые будут иметь право наименее защищенные слои населения Программа повысит уровень защиты конституционных прав и свобод граждан, в том числе, и с юридической точки зрения", - объяснил глава государства.

Проект "Я имею право!" предполагает "горячие телефонные линии", встречи с гражданами по месту жительства, изготовление информационных материалов, коммуникационные мероприятия. На региональных телеканалах должны быть созданы программы, ориентированные на повышение уровня правовой культуры и правового сознания граждан.

В Украине действует ряд программ бесплатной правовой помощи, но эксперты признают, что необходимо расширять как перечень освещаемых юристами вопросов, так и представительство в регионах. Об этом сообщают "Факты и комментарии".