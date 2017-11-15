Кабмин одобрил стратегию развития системы МВД до 2020 года

15.11.2017, 13:40

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию развития системы Министерства внутренних дел до 2020 года.

Соответствующий документ на заседании правительства представила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее словам, МВД будет обеспечивать реализацию целей Стратегии, руководствуясь такими подходами: служение обществу; подотчетность и демократический гражданский контроль; привлечение общества к процессу создания безопасной среды; современные практики управления; информатизация деятельности.

Ковальчук также отметила, что во время работы над проектом Стратегии были определены семь основных приоритетов: безопасная среда, противодействие преступности, соблюдение прав и свобод человека органами системы МВД, эффективное интегрированное управление границами и сбалансированная миграционная политика, качество и доступность услуг, эффективное управление, прозрачность и подотчетность, развитие кадрового потенциала и социальная защита работников.

Заместитель министра уточнила, что источниками финансирования реализации Стратегии являются средства государственного бюджета, международная техническая помощь и другие источники, не запрещенные законодательством.

Стратегию совместными усилиями подготовили МВД, Государственная пограничная служба, Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная миграционная служба, Консультативная миссия ЕС в Украине (EUAM Ukraine). Об этом сообщает УНИАН.