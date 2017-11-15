Найем: Еще два сотрудника НАПК готовы озвучить факты нарушений в ведомстве

15.11.2017, 13:43

Еще два сотрудника Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) намерены озвучить факты нарушений в ведомстве, сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня, 15 ноября, в 15:00 на заседание антикоррупционного комитета придут два сотрудника Нацагентства, которые выразили готовность вслед за руководителем департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анной Соломатиной публично озвучить новые факты нарушений.

"В частности, на заседание придет один из аудиторов, который предоставит отчет о подлогах, фальсификациях и нарушениях при проведении специальных и полных проверок деклараций народных депутатов и членов правительства", - сообщил Найем.

14 ноября директор департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни НАПК Анна Соломатина обвинила руководство агентства в фальсификации результатов проверки е-деклараций чиновников и депутатов, в частности, по указанию Администрации президента. Она также сообщила о том, что передала соответствующие материалы в НАБУ.

На основании полученных материалов НАБУ начало расследование по факту получения должностными лицами НАПК неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".