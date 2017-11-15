"Укравтодор" планирует в 2018 году отремонтировать дорогу от Тернополя до Умани

15.11.2017, 13:47

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках проекта GО Highway, который соединит Одессу и Гданьск автобаном, планирует в 2018 году отремонтировать участок дороги от Тернополя до Умани и начать капитальный ремонт и реконструкцию дороги от Хмельницкого до границы с Винницкой области.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду.

"Мне приятно, что в этом году в рамках проекта GО Highway отремонтирована дорого от Тернополя до Львова и частично М-12 (Стрый - Знаменка). В следующем году на этот проект направим 4 млрд грн и планируем отремонтировать этот коридор на участке от Тернополя до Умани и начнем капитальный ремонт и реконструкцию от Хмельницкого до границы с Винницкой областью", - сказал он.

По словам Новака, автобан GО Highway должен соединить транспортным коридором украинские порты с портами на балтийском море.

"Реализация этого проекта предусматривает 2 этапа: ремонт существующей дороги, реконструкция этого коридора с расширением проездной части до 4 полос и строительство объездных дорог там, где необходимо, за средства МФО (международных финансовых организаций) или за гранты Евросоюза", - сказал он.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на строительство скоростного автомобильного сообщения GО Highway, которое соединит Гданьск и Одессу, будет выделено в 2018 году 4 млрд грн.

"Укравтодор" разрабатывает проект GО Highway, который соединит Одессу и Гданьск автобаном. Строительство планируется на украинской части коридора по маршруту Одесса-Умань-Львов-Краковец, тогда как польская часть маршрута GO Highway уже готова. Об этом сообщает УНИАН.