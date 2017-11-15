У Путина прокомментировали фейк от Минобороны РФ со скриншотами из игры

15.11.2017, 13:53

"Ничего страшного" не увидели в ошибке Минобороны РФ, которое опубликовало в качестве доказательства сотрудничества США с ИГИЛ скриншот из игры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Во-первых, ошибки случаются. Скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются. Что и было сделано Минобороны. Я бы не стал преувеличивать значимость этой ошибки", - сказал он, передает "Дождь".

Министерство обороны РФ 14 ноября опубликовало в своем Twitter "неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ" - серию черно-белых фото. Снимки, заявило Минобороны РФ, были сделаны 9 ноября в окрестностях города Абу- Кемаль в Сирии.

На одно из опубликованных российским Минобороны фото обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) - это скриншот мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron". Об этом сообщает УНИАН.