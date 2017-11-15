Глава Правительства надеется на принятие Госбюджета до 10 декабря

15.11.2017, 14:04

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие проекта Государственного бюджета в целом до 10 декабря.

Об этом он сказал во время заседания Правительства и дал соответствующие поручения Министерству финансов и всей правительственной команде, которая будет готовить проект Госбюджета ко второму чтению в Верховной Раде.

Он поблагодарил народных депутатов, Президента Украины, должностных лиц за качественную подготовку проекта Госбюджета и прохождение первого чтения.

Верховная Рада Украину 14 ноября поддержала в первом чтении предложенный Правительством проект Государственного бюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования с учетом рекомендаций международных финансовых организаций и основанный на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%. За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов. Так же в первом чтении парламентарии поддержали изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Комментируя ход бюджетного процесса, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что бюджет является бюджетом экономического развития, который полностью учитывает интересы децентрализации и ориентиры экономического роста.

Проект Госбюджета был подан Кабинетом Министров в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 15 сентября и из Парламента для доработки не отзывался. Документ предусматривает существенное увеличение финансирования потребностей безопасности и обороны, введение ряда программ поддержки реального сектора - прежде всего аграрной сферы и дорожного строительства, а также направлен на повышение социальных стандартов путем увеличения ассигнований в систему здравоохранения и образования. Как ожидается, доходы бюджета вырастут на 15% по сравнению с текущим годом - до более 1 трлн грн. - исключительно за счет экономического роста, а не увеличения налоговой нагрузки. Рост минимальной зарплаты составит 16% - до 3723 грн.

Как подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, следующий 2018 год должен стать годом успеха Украины. И предложенный Правительством проект Государственного бюджета будет способствовать достижению этой цели.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.