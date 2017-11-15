Матиос: глава Государственного бюро расследований будет избран 16 ноября

15.11.2017, 15:15

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что руководитель Государственного бюро расследований будет избран 16 ноября 2017 года.

Об этом сегодня, 15 ноября, на брифинге заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Он уточнил, что бюро должно начать свою работу 20 ноября.

По его словам, в нем будут работать 1,5 тысячи детективов и следователей. Матиос отметил, что все сотрудники военной прокуратуры являются военнообязанными и готовы нести службу.

В Украине сейчас 670 военных прокуроров, среди которых 155 следователей.

"Военные прокуроры больше года не могут регистрировать и расследовать уголовные производства, где суммы убытков составляют более 700 тыс грн", - добавил Матиос.

8 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что политики не справились с задачей избрать главу Государственного бюро расследований.

12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о Государственном бюро расследований. За проголосовал 241 народный депутат. Для полного запуска ГБР необходимо сформировать конкурсную комиссию, которая в свою очередь сформирует состав органа.

14 января 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон, а 1 марта он вступил в силу. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.