Суд отказал сыну Януковича в иске к НБУ о возмещении 1,6 млрд гривен

15.11.2017, 15:27

Печерский районный суд Киева 14 ноября принял решение, которым оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как следует из материалов судебного дела, Александр Янукович в августе 2017 обратился в суд с иском к Национальному банку с требованием возмещения убытков в связи с выводом с рынка ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР), акционером которого он является.

По результатам рассмотрения судебного дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Ранее сын бывшего президента Виктора Януковича Александр обратился в Печерский районный суд Киева с требованием к Национальному банку возместить его убытки. Об этом сообщают "Українські Новини".