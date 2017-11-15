Суд отказал сыну Януковича в иске к НБУ о возмещении 1,6 млрд гривен

Печерский районный суд Киева 14 ноября принял решение, которым оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Как следует из материалов судебного дела, Александр Янукович в августе 2017 обратился в суд с иском к Национальному банку с требованием возмещения убытков в связи с выводом с рынка ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР), акционером которого он является.
По результатам рассмотрения судебного дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Ранее сын бывшего президента Виктора Януковича Александр обратился в Печерский районный суд Киева с требованием к Национальному банку возместить его убытки. Об этом сообщают "Українські Новини".