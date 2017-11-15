Генпрокуратура и СБУ обыскали два филиала Укрзализныци

15.11.2017, 15:53

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками СБУ провели ряд обысков в административных помещениях региональных филиалов Укрзализныци.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обыски прошли в административных помещениях регионального филиала Львовская железная дорога, на территориях производственных подразделений Моторвагонное депо Полтава регионального филиала Южная железная дорога, в самом филиале ЮЖД, в ЧАО Днепропетровский тепловозоремонтный завод, производственном подразделении Моторвагонное депо Тернополь регионального филиала ЛЖД.

Во время обысков были изъяты документы, подтверждающие перечисление Днепропетровским тепловозоремонтным заводом на счета одного из ООО, которое имеет признаки фиктивности, денежных средств в сумме более 68 млн грн под видом получения запчастей для ремонта по заказу региональных филиалов ЛЖД и ЮЖД дизельных двигателей для дизель-поездов и за услуги по их стендовым испытаниям.

По результатам предварительного расследования заместителю председателя правления Днепропетровский тепловозоремонтный завод объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Администрации предприятия вручен вызов о необходимости явки руководителя для решения вопроса об объявлении ему подозрения.

По результатам дальнейшего анализа документов будет решен вопрос об объявлении подозрения материально ответственным лицам региональных филиалов ЮЖД, ЛЖД и их структурных подразделений.

Директору и основателю ООО объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Вину она признала и способствует следствию.

Ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении нынешнему начальнику проектного института Укрзализныци в хищении почти двух миллионов гривен во время его пребывания на должности заместителя директора госпредприятия Киевгипротранс. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.