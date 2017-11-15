Полторак: Участие военных РФ в миротворческой миссии исключено

15.11.2017, 15:55

Украина исключает возможность участия Российской Федерации в будущей миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак на встрече с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном, передает пресс-служба ведомства.

"Мы исключаем возможность участия России в будущей миссии. Верю, что миссия в Донбассе возможна и при поддержке наших международных друзей.

Запланированное удастся воплотить в жизнь", - отметил Полторак.

По его словам, во время встречи обсуждалась важная тема - миротворческая миссия ООН на территории Донецкой и Луганской областей.

Министр обороны подчеркнул, что главным критерием является то, что будущая миротворческая миссия ООН с мандатом деятельности должна быть развернута на всей временно оккупированной территории.

США настаивают, чтобы при реализации минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.