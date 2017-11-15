НАПК: Соломатину уволили еще в октябре, подан иск в суд

15.11.2017, 16:09

Анна Соломатина с 31 октября не возглавляет департамент финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по предупреждению коррупции.

Об этом заявило НАПК, комментируя заявления Соломатиной и ее намерение прийти на заседании комитета по предупреждению коррупции Верховной Рады.

"Учитывая полученный Национальным агентством 15 ноября 2017года письмо от комитета по предупреждению коррупции Верховной Рады Украины, считаем, что комитет введен в заблуждение, поскольку гражданка Соломатина не занимает указанную должность руководителя департамента с 31 октября 2017 года", - заявило агентство Натальи Корчак.

По мнению ведомства, "при таких обстоятельствах участие членов НАПК в заседании Комитета по этому вопросу до получения соответствующего решения суда и результатов рассмотрения НАБУ открытого уголовного производства невозможно".

НАПК уверяет, что оно открыто к диалогу и сотрудничеству с Верховной Радой, парламентскими комитетами, народными депутатами и другими органами власти.

"Диалог по поводу заявлений бывшего руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Анны Соломатиной при наличии уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований Национальным антикоррупционным бюро Украины 10 ноября 2017 года, является преждевременным", - заявило при этом ведомство Корчак.

Как известно, накануне руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась - Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Об этом сообщает "Українська правда".