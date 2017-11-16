Правительство предлагает упростить проведение контрольных процедур на границе

16.11.2017, 15:27

По предложению Министерства финансов 15 ноября на заседании Правительства было принято решение о внесении изменений в Таможенный кодекс и в некоторые другие законы Украины, которые уменьшают количество контролирующих органов на границе и упрощают процедуры проведения контроля.

С целью оптимизации деятельности органов и служб, осуществляющих контрольные функции в пунктах пропуска через государственную границу Украины, Минфин разработал законопроекты относительно реформирования системы экологического и радиологического контроля в пунктах пропуска.

Законопроекты предусматривают передачу функций экологического и радиологического контроля в пунктах пропуска через государственную границу органам Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы (функции экологического контроля - ГФС, функции радиологического контроля - Госпогранслужбы).

Принятие законопроектов является важным шагом в устранении существующих на законодательном уровне барьеров для реализации системы "единое окно" и создает условия для внедрения европейских стандартов процедур проведения государственных видов контроля при осуществлении внешнеэкономических операций.

Кроме того, будет уменьшено время на проведение контрольных процедур на границе и упрощено их проведение без ослабления составляющей безопасности.

В итоге это окажет положительное влияние на оживление международной торговли.

Инф. Пресс-службы Министерства финансов Украины.