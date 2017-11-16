На Закарпатье проходит спецоперация с привлечением авиации

16.11.2017, 15:29

Государственная пограничная служба Украины совместно с подразделениями СБУ и военной прокуратурой проводит масштабную операцию на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Основная цель - нанесение удара по организаторам незаконной деятельности на государственной границе Украины. К операции привлечена пограничная техника, в том числе бронированная, и пограничная авиация", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время обыски продолжаются в десятках помещений, в частности частных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Позже пресс-секретарь военной прокуратуры западного региона Юлия Галущак сообщила "112.Украина", что в ходе спецоперации силовиков правоохранители сообщили о подозрении чиновнику Госгеокадастра.

Она уточнила, что задержанному вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Ему инкриминируется сотрудничество с организованной группой лиц, что привело к потере государственной собственности в 140 га государственной границы Украины. Указанному лицу грозит лишение свободы", - подчеркнула Галущак.

14 октября в Госпогранслужбе заявили, что на границе с Венгрией нет участков, где не мог бы пройти патруль.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что часть границы между Украиной и Венгрией протяженностью в 150 километров состоит из частных земельных участков и не контролируется надлежащим образом, поскольку находится в частных руках. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.