Столкновения в горсовете Николаева

16.11.2017, 16:23

В горсовете Николаева произошли столкновения между полицией и активистами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Николаевской области в Facebook.

Инцидент возник во время заседания очередной сессии Николаевского городского совета.

Предварительно установлено, что группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей.

Один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала.

В результате мужчина, который препятствовал сотрудникам полиции выполнять свои профессиональные обязанности, был доставлен в центральный отдел полиции. Еще один гражданин, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, также находится в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство). Статья предусматривает срок от трех до семи лет лишения свободы.

После обследования служебных помещений и прилегающей к зданию Николаевского городского совета территории, устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, обнаружено не было.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ