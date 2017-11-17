Этот день в истории: 17 ноября

17.11.2017, 09:55

Предлагаем дайджест основных событий и дат 17 ноября.

1558 - на английский престол взошла Елизавета I, дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн.

1747 - умер Ален Рене Лесаж, французский писатель.

1790 - родился Август Фердинанд Мёбиус, немецкий математик, установивший существование односторонних поверхностей (лента Мёбиуса).

1855 - шотландский исследователь Африки Дэвид Лизинг первым из европейцев увидел водопад на реке Замбези, названный им именем королевы Виктории.

1906 - родился Соитиро Хонда, японский промышленник и инженер, основатель компании Honda Motor Co., Ltd.

1917 - умер Огюст Роден, французский скульптор.

1942 - родился Мартин Скорсезе, американский режиссёр, сценарист и продюсер.

1944 - родился Дэнни де Вито, американский киноактёр.

1962 - в журнале "Новый мир" опубликована повесть А.Солженицына "Один день Ивана Денисовича".

1970 - после посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции "Луна-17" в путешествие по спутнику Земли отправлен "Луноход-1".

1971 - военный переворот в Северной Ирландии.

1978 - Советский Союз сообщил об успешном испытании нейтронной бомбы.

1975 - запуск беспилотного космического корабля "Союз-20".

1988 - Беназир Бхутто (Benazir Bhutto) избрана премьер-министром Пакистана.

1989 - второй полёт первого вертолёта, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека — "Да Винчи III".

2006 - в поступила в продажу игровая консоль 7-го поколения Sony Playstation 3.

2009 - умер Николай Олялин, киноактёр, кинорежиссёр и сценарист, народный артист УССР.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.