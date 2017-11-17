Сегодня в Раде рассмотрят два законопроекта

17.11.2017, 10:33

В пятницу, 17 ноября, в Верховной Раде состоится "Час вопросов к правительству", а также запланировано рассмотрение двух законопроектов.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Начнется работа с "Часа вопросов к правительству", а также депутаты выступят со своими запросами.

Касательно законопроектов, то в плане работы внесение изменений в статью закона "О высшем образовании", а также проект по защите инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".