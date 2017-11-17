Эстонская авиакомпания откроет новый рейс в Украину

17.11.2017, 10:37

Эстонская национальная авиакомпания Nordica будет выполнять рейсы из Таллинна в аэропорт Киев (Жуляны). Об этом информируют в столичном аэропорту, пишет ЦТС.

Когда именно начнут выполняться рейсы и с какой частотой пока не сообщается - об этом обещают рассказать 17 ноября на встрече с руководством Nordica и аэропорта Киев.

Эстония создала Nordica в 2015 году после того, как полеты прекратила государственная авиакомпания Estonian Air. В течение года рейсы выполнялись совместно со словенской компанией Adria, которая первоначально обеспечивала сертификат для выполнения полетов, а также платформу для продажи билетов под своим кодом.

В 2016 году Nordica заключила договор о стратегическом партнерстве с LOT, используя платформу для продажи билетов польского перевозчика и его код.

Сейчас Nordica летает из Таллинна в Борисполь. В летний период 2017 и 2016 гг авиакомпания также выполняла рейсы в Одессу. Об этом сообщает УНИАН.