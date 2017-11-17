НАБУ проверяет информацию о "незаконном обогащении" Юрия Луценко

17.11.2017, 14:10

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтверждают факт возбуждения уголовного производства против генерального прокурора Юрия Луценко с целью проверить информацию о его незаконном обогащении.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что, действительно, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП начали расследование по факту возможного незаконного обогащения Генерального прокурора Украины", - сообщили в бюро.

В НАБУ отмечают, что досудебное расследование продолжается с 30 октября, когда Соломенский суд Киева принял решение внести соответствующую информацию в Единый реестр досудебных расследований.

Согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины, НАБУ обязана открывать уголовное производство в случае получения информации о преступлении и вносить эти сведения в Едрей. После завершения досудебного следствия будет принято решение о целесообразности возбуждения уголовного дела.

Бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин сообщил у себя в Facebook, что это производство открыто по его обращению.

Именно Ренат Кузьмин, работая в ГПУ, был куратором уголовных дел против Юрия Луценко, занимавшего на тот момент пост министра внутренних дел, а также против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Оба были осуждены и приговорены к лишению свободы.

После устранения Виктора Януковича от власти против Рената Кузьмина открыли уголовное производство, а сам чиновник был объявлен в розыск.

Бывшего первого заместителя генпрокурора подозревают в незаконном захвате земли комплекса "Пуща-Водица" под Киевом. Досудебное следствие установило, что в 2008-2010 годах Ренат Кузьмин, действуя по предварительному сговору с директором "Пуще-Водицы", противоправно захватил государственный земельный участок рекреационной зоны площадью более одного гектара, нанеся государству ущерб в размере 1,2 млн гривен.

Кроме того, по информации ГПУ, экс-заместитель генпрокурора противоправно приобрёл в собственность недвижимое имущество, рыночная стоимость которого в 2010 году составляла почти 8,4 млн гривен. Об этом сообщает BBC Украинская служба.