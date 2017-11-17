Гройсман: Отопительный сезон Украина пройдет на должном уровне

17.11.2017, 15:03

Отопительный сезон в Украине пройдет на должном уровне, государство к зиме полностью готово.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

"Мы привыкли работать в экстремальных условиях. Но эту зиму мы пройдем нормально. Украина готова: запасы энергоресурсов на должном уровне", - сказал Владимир Гройсман.

Он также обратил внимание, что сейчас проблемной является работа регулятора (независимой НКРЭКУ) из-за отсутствия кворума в его работе и неэффективности процедур. Именно поэтому Глава Правительства готов обратиться к Главе государства, а также в Парламент с просьбой о помощи в разрешении ситуации. "Думаю, мы найдем необходимые решения", - сказал Владимир Гройсман.

Говоря о дальнейших шагах, Владимир Гройсман отметил, что актуально продолжение политики энергоэффективности. "Мы думаем над увеличением финансирования программ энергоэффективности и Фонда энергоэффективности - в зависимости от цифр и возможностей бюджета", - отметил Глава Правительства.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.