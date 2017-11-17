ГПУ вызывает Януковича на допрос 22 ноября по делу о захвате госвласти

17.11.2017, 15:08

Следователь Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины вызвал на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в рамках расследования возможного захвата им государственной власти.

Соответствующая повестка обнародована на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что это уголовное производство выделено из производства No 42014000000000054 от 3 марта 2014 года по факту захвата Януковичем государственной власти, в том числе путем изменения Конституции Украины в результате принятия Конституционным судом Украины неправосудных решений по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что 1 сентября 2017 года Генпрокуратура сообщила Януковичу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины.

6 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, приведшего к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Луценко сообщил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и ее официального опубликования. Об этом сообщает УНИАН