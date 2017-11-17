Киев посетил американский кинорежиссер Дэвид Линч

17.11.2017, 15:20

Киев посетил известный американский кинорежиссер Дэвид Линч и объявил о начале работы благотворительной организации.

Американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил сегодня в Киеве о начале работы благотворительной организации "Фонд Дэвида Линча в Восточной Европе".

Цель деятельности организации - обучить технике трансцендентальной медитации, которая позволяет снизить уровень стресса и, в числе прочего, эффективна при посттравматическом стрессовом расстройстве.

Сам Линч практикует трансцендентальную медитацию более 40 лет.

Режиссер подчеркнул, что трансцендентальная медитация в отличие от многих популярных техник, основана не на концентрации внимания, а дает возможность проникнуть в сознание, минуя уровень интеллекта.

Он сказал также, что после начала работы его фонда в школах США учителя отметили снижение уровня агрессии у учеников и улучшение оценок.

Генеральный директор фонда Боб Рот добавил, что эффективность ТМ подтверждают более 600 научных исследований.

Техника улучшает работу мозга, снижает артериальное давление, не требует перемен в образе жизни и не имеет отношения к религии, подчеркнул он. Фонд Дэвида Линча ведет работу с 2005 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.