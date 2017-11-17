Сегодня в Украине отмечают День студента

17.11.2017, 15:32

Сегодня, 17 ноября, в Украине отмечают День студента. Этот праздник является международным. Он был учрежден в Лондоне в 1942 году, где тогда прошла международная встреча студентов, боровшихся против нацизма.

Сам праздник решили посвятить погибшим студентам-патриотам.

Так, 16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста.

Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября рано утром немцы окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в тюрьме.

Сегодня же в разных странах устраивают вечеринки для студентов, фестивали и другие мероприятия. Об этом сообщает УНИАН.