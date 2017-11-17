ГПУ открыла еще одно дело против НАБУ по просьбе Мосийчука

17.11.2017, 15:51

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против руководства Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в Facebook.

"По моему депутатскому обращению Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное производство против руководства НАБУ по факту закупки спортивных костюмов и тактических рубашек у предпринимателя, который является фигурантом так называемого "рюкзачная дела" вместе с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова", - написал депутат.

3 ноября 2017 года сообщалось, что сотрудники НАБУ закупали спортивные костюмы и рубашки под бронежилеты у Владимира Литвина, который проходит по делу Александра Авакова по закупке рюкзаков в 2014-2015 годах. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.