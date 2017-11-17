Саакашвили заявил о похищении в Киеве граждан Грузии

17.11.2017, 16:08

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве грузинских граждан. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Киеве похитили грузинского журналиста, сотрудника одного из самых популярных грузинских телеканалов, у него была аккредитация и все документы для нахождения в Украине", - написал Саакашвили. Речь идет о журналисте Тамазе Шавшишвили.

Экс-губернатор опубликовал фото с арендованной квартиры похищенного журналиста.

Кроме того, экс-губернатор заявил о похищении добровольца АТО Вано Надирадзе. Видео с места происшествия опубликовал депутат Юрий Деревянко.

По данным Саакашвили, похищенные находятся в одном из терминалов аэропорта Жуляны.

10 ноября в Госпогранслужбе опровергли задержание 11-летнего сына Саакашвили в аэропорту Борисполь, о котором заявил политик. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.