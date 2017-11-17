Украинцы лидируют в получении разрешений на проживание в Евросоюзе

17.11.2017, 16:41

В 2016 году около 600 тысяч украинцев получили первое разрешение на проживание в Европейском союзе, по этому показателю граждане Украины опережают представителей других стран, соответствующие данные обнародованы на сайте Евростата.

Так, в прошлом году 588,9 тысячи украинцев получили свой первый вид на жительство в ЕС, 87% из них выдала Польша. Второе место у сирийцев - 348,1 тысячи (почти две третьих - в Германии), третье у американцев - 250,9 тысячи (почти три четвертых - в Великобритании).

В первой пятерке также 198,4 тысячи индийцев (более 60% - в Великобритании) и 195,6 тысячи китайцев (большинство - в Великобритании).

Согласно обнародованным данным, украинцы преимущественно оформляют разрешения на проживание с целью трудоустройства, а, например, китайцы или американцы - для образования. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".