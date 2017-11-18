Этот день в истории: 18 ноября

18.11.2017, 10:38

Предлагаем дайджест основных событий и дат 18 ноября.

1477 - Вильям Кекстон издал первую отпечатанную в Англии книгу, имеющую дату.

1787 - родился Луи Жак Манде Дагер, французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии.

1868 - по инициативе Д.И. Менделеева основывано Русское химическое общество.

1883 - в США введена единая система исчисления времени.

1865 - первый рассказ Марка Твена "Знаменитая прыгающая лягушка" напечатан в Saturday Press.

1916 - завершение одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны - битва на Сомме.

1918 - Латвия объявила о своей независимости. Этот день считается государственным праздником в Латвии

1928 - в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового мультфильма Steamboat Willie с Микки Маусом.

1828 - родился Джон Даун, учёный- генетик, впервые описавший синдром Дауна и назвавший его "монголизм".

1899 - родился М.В.Водопьянов, советский лётчик, участник спасения экипажа парохода "Челюскин", Герой Советского Союза.

1922 - умер Марсель Пруст, французский писатель.

1927 - родился Эльдар Рязанов, кинорежиссёр, актёр, драматург, сценарист и поэт.

1938 - родился В.Л.Леви, врач-психотерапевт и психолог, автор книг по различным аспектам популярной психологии.

1954 - в Египте генерал Насер стал главой государства.

1962 - умер Нильс Бор, датский физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики, Лауреат Нобелевской премии.

1965 - запуск американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-30" по программе Международного года спокойного Солнца: изучение солнечного излучения.

1966 - умер Жан Пежо, французский автопромышленник, основатель автомобильной компании Peugeot.

1993 - парламент Украины ратифицировал договор СНВ-1.

1996 - умер Зиновий Гердт, актёр театра и кино. Народный артист СССР.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.