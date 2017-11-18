Некоторые звонки о заминированиях в Киеве поступали из России

18.11.2017, 11:14

Некоторые звонки о заминированиях в Киеве, которые поступили 17 ноября, поступили с российского Lanc Telecom, которое принадлежит МТС России.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Это уже не просто развлечения, это целенаправленная работа российских спецслужб по дестабилизации ситуации в нашей стране. Враг, кроме боевых действий, имеет цель - на нашей мирной территории посеять панику и хаос. Не получится", - написал Аброськин.

В пятницу, 17 ноября, в полицию Киева поступила информация от анонима о заложенной взрывчатке в 12 объектах столицы: на центральном автовокзале, телеканале, автостанции Дарница, шести развлекательных центров, станции метро Лыбедская и Святошин, а также в отеле. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.